Народный бюджет: жители Таллинна могут представлять свои идеи

На этой неделе в столице стартовал сбор идей для народного бюджета – до 2 октября Таллинн ждет предложений горожан относительно того, какие проекты могли бы финансироваться из средств столичного народного бюджета в 2023 году.

Жители Таллинна могут представлять свои идеи для народного бюджета на сайте, в районных управах или в бюро обслуживания Таллиннской горуправы. Идеи можно подавать до 2 октября на эстонском, русском или английском языке.

На сегодняшний день поступила 71 идея, большинство предложений касается вопросов безопасности и экологичной среды.

По словам старейшины района Кесклинн Моники Хауканымм, в ближайшее время начнется реализация идеи, которая в прошлом году с большим отрывом победила в ходе голосования по народному бюджету в районе Кесклинн.

«Мы обязательно завершим работы к ноябрю – в рамках народного бюджета в 15 выбранных местах будет высажено в общей сложности 108 различных деревьев – в частности, серебристый тополь, вяз, клен, липа, груша, конский каштан. При выборе деревьев мы учитывали особенности мест посадки и среды произрастания», – сказала она.