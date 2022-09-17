Большинство идей для народного бюджета касаются вопросов безопасности и создания экологичной среды.
Народный бюджет: жители Таллинна могут представлять свои идеи
На этой неделе в столице стартовал сбор идей для народного бюджета – до 2 октября Таллинн ждет предложений горожан относительно того, какие проекты могли бы финансироваться из средств столичного народного бюджета в 2023 году.
Жители Таллинна могут представлять свои идеи для народного бюджета на сайте, в районных управах или в бюро обслуживания Таллиннской горуправы. Идеи можно подавать до 2 октября на эстонском, русском или английском языке.
На сегодняшний день поступила 71 идея, большинство предложений касается вопросов безопасности и экологичной среды.
По словам старейшины района Кесклинн Моники Хауканымм, в ближайшее время начнется реализация идеи, которая в прошлом году с большим отрывом победила в ходе голосования по народному бюджету в районе Кесклинн.
«Мы обязательно завершим работы к ноябрю – в рамках народного бюджета в 15 выбранных местах будет высажено в общей сложности 108 различных деревьев – в частности, серебристый тополь, вяз, клен, липа, груша, конский каштан. При выборе деревьев мы учитывали особенности мест посадки и среды произрастания», – сказала она.
«При этом мы заботимся об озеленении района не только в рамках народного бюджета – в этом году мы высадили в парках и зеленых зонах сотни кустарников и десятки деревьев, – отметила Хауканымм. – В ходе первого народного бюджета в Кесклинне победило предложение установить дополнительные краны с питьевой водой. В итоге сейчас их в районе в два раза больше, чем прежде».
Планируемый объем народного бюджета в 2023 году составит 1 миллион евро, его точный размер будет утвержден Таллиннским городским собранием в конце года при принятии городского бюджета на 2023 год. В период с 21 ноября по 4 декабря будет проходить народное голосование, в ходе которого горожане смогут поддержать проекты, которые пришлись им по душе.
Возможность реализации поступивших предложений оценит экспертная комиссия. Отобранные идеи будут представлены общественности и открыты для обсуждения, далее они поступят на народное голосование. Следует учитывать, что средства народного бюджета предназначаются исключительно для объектов общественного пользования, которые будут находиться в открытом доступе.
В следующем году в рамках народного бюджета в каждом районе города будет реализован один проект, который был предложен жителями района и заручился наибольшим количеством голосов.
Таллинн впервые инициировал проект народного бюджета в 2020 году – объем инвестиций на 2021 год составил 800 000 евро. Тогда поступило 420 предложений, из них на голосование были вынесены 99. Для реализации в рамках народного бюджета 2022 года поступило 389 идей, на народное голосование прошли 132 из них.