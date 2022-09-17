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Полицией на дорогах Эстонии задержаны 15 нетрезвых водителей

BNS
Полицией на дорогах Эстонии задержаны 15 нетрезвых водителей
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В Эстонии разрешено садиться за руль в опьянении до 0,2 промилле в крови.
В Эстонии разрешено садиться за руль в опьянении до 0,2 промилле в крови. Фото: Piotr Łatacha / PantherMedia / Piotr Łatacha

За минувшие сутки полиция задержала на дорогах Эстонии 15 нетрезвых водителей.

По предварительным данным, у одного из задержанных были выявлены признаки употребления наркотиков, другие имели признаки алкогольного опьянения.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2–1,49 промилле, может полечь за собой штраф в размере до 1200 евро, арест на срок до 30 дней или лишение водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть интерпретировано как уголовное преступление: нарушитель может быть оштрафован из расчета 30–500 единиц дневных зарплат или лишен свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить и водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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