Полицией на дорогах Эстонии задержаны 15 нетрезвых водителей

По предварительным данным, у одного из задержанных были выявлены признаки употребления наркотиков, другие имели признаки алкогольного опьянения.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2–1,49 промилле, может полечь за собой штраф в размере до 1200 евро, арест на срок до 30 дней или лишение водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть интерпретировано как уголовное преступление: нарушитель может быть оштрафован из расчета 30–500 единиц дневных зарплат или лишен свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить и водительских прав на срок до 3 лет.