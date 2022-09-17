Срок годности лекарства истек? Не спешите выбрасывать его в мусорное ведро!

«Нельзя использовать просроченные лекарства: нет уверенности, что лекарство сохраняет желаемый эффект, а продукты распада могут быть опасны, – сказала руководитель отдела безопасности лекарств Департамента лекарственных средств Майя Уускюла. – Лекарства с истекшим сроком годности необходимо сдать в аптеку или в пункт приема отходов, где их примут бесплатно. Важно помнить, что лекарства ни в коем случае нельзя выбрасывать в бытовые отходы или в канализацию, потому что так действующие вещества попадают в поверхностные воды, загрязняют окружающую среду и по пищевой цепочке могут попасть к людям и животным».

Нельзя передавать или продавать свои лекарства другим людям. Перепродажа незаконна и опасна тем, что препарат может не подойти другому человеку, даже если симптомы заболевания схожи. Чтобы правильно использовать лекарство и знать о возможных побочных эффектах, всегда следует обращать внимание на листок-вкладыш к лекарству, где написано о лекарстве и условиях его хранения. Большинство лекарств можно хранить при комнатной температуре, на самой высокой полке и как можно дальше от обогревателей. Подоконники и ванные комнаты – неподходящие места для хранения лекарств, так как высокая температура и влажность плохо на них влияют.

Всемирный день безопасности пациентов отмечается ежегодно 17 сентября, и в этом году основное внимание уделяется безопасности лекарств.

Департамент лекарственных средств напоминаеет, что каждой семье следует иметь дома месячный запас необходимых лекарств, в том числе и рецептурных. Ежемесячно нужно пересматривать запас лекарств и сдавать лекарства с истекшим сроком годности в аптеку или в пункт сбора опасных отходов, где они принимаются бесплатно.

Пришедшие в негодность лекарства нельзя выбрасывать с обычным мусором, так как они содержат активные вещества, оказывающие воздействие на окружающую среду, животных и человека. Лекарства нужно приобретать только в имеющих право продажи лекарств аптеках и интернет-аптеках. Хранить лекарства следует в недоступном для детей месте.