Департамент лекарственных средств предлагает людям провести тщательную проверку своей аптечки, но в то же время напоминает, что просроченные лекарства не должны попадать бытовые отходы: их следует отнести либо в пункт сбора отходов, либо обратно в аптеку.
Срок годности лекарства истек? Не спешите выбрасывать его в мусорное ведро!
«Нельзя использовать просроченные лекарства: нет уверенности, что лекарство сохраняет желаемый эффект, а продукты распада могут быть опасны, – сказала руководитель отдела безопасности лекарств Департамента лекарственных средств Майя Уускюла. – Лекарства с истекшим сроком годности необходимо сдать в аптеку или в пункт приема отходов, где их примут бесплатно. Важно помнить, что лекарства ни в коем случае нельзя выбрасывать в бытовые отходы или в канализацию, потому что так действующие вещества попадают в поверхностные воды, загрязняют окружающую среду и по пищевой цепочке могут попасть к людям и животным».
Нельзя передавать или продавать свои лекарства другим людям. Перепродажа незаконна и опасна тем, что препарат может не подойти другому человеку, даже если симптомы заболевания схожи. Чтобы правильно использовать лекарство и знать о возможных побочных эффектах, всегда следует обращать внимание на листок-вкладыш к лекарству, где написано о лекарстве и условиях его хранения. Большинство лекарств можно хранить при комнатной температуре, на самой высокой полке и как можно дальше от обогревателей. Подоконники и ванные комнаты – неподходящие места для хранения лекарств, так как высокая температура и влажность плохо на них влияют.
Всемирный день безопасности пациентов отмечается ежегодно 17 сентября, и в этом году основное внимание уделяется безопасности лекарств.
Департамент лекарственных средств напоминаеет, что каждой семье следует иметь дома месячный запас необходимых лекарств, в том числе и рецептурных. Ежемесячно нужно пересматривать запас лекарств и сдавать лекарства с истекшим сроком годности в аптеку или в пункт сбора опасных отходов, где они принимаются бесплатно.
Пришедшие в негодность лекарства нельзя выбрасывать с обычным мусором, так как они содержат активные вещества, оказывающие воздействие на окружающую среду, животных и человека. Лекарства нужно приобретать только в имеющих право продажи лекарств аптеках и интернет-аптеках. Хранить лекарства следует в недоступном для детей месте.
Если врач прописывает антибиотики, то принимать их следует строго по назначению. Если самостоятельно сократить продолжительность лечения, уменьшить дозу или проигнорировать правильную схему дозирования, может случиться так, что в организме больного окажется недостаточно лекарства для уничтожения всех бактерий, а те бактерии, которые выживут, могут стать устойчивыми к антибиотикам.