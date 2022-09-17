Повышение зарплат и компенсация за электричество: какую поддержку окажет правительство?

«Составление бюджета – это сложный процесс, потому что ожиданий всегда больше, чем денег, – сказала премьер-министр Кая Каллас. – Ситуация в области безопасности и энергетическая война означают, что мы должны помочь облегчить страдания людей и предприятий и одновременно обезопасить будущее Эстонии.

Мы поддержим население и небольшие предприятия в энергетической войне, приобретем систему противовоздушной обороны средней дальности, обеспечим спасателям, полицейским, учителям, социальным работникам и другим представителям важных для общества сфер повышение зарплаты, увеличим финансирование образования на эстонском языке и высшего образования. Выбор был сделан в пользу именно этих приоритетов с осознанием того, что ответственность за эти решения более долгосрочная и весомая, чем только до выборов».

Для укрепления безопасности Эстонии с 2023 года расходы на оборону будут стабильно составлять более миллиарда евро. В эту сумму включены средства на приобретение комплекса ПВО средней дальности. В сферу кибербезопасности государство направит постоянное финансирование в объеме 30 миллионов евро.

Для того, чтобы общество могло лучше справиться с энергетическим кризисом, универсальная услуга, предназначенная для бытовых потребителей, будет расширена также на микропредприятия и малые предприятия. Для крупных предприятий государство разработает меры по поддержке ликвидности. Кроме того, с первого октября до конца марта будет применяться автоматическая компенсация счетов бытовых потребителей за отопление, электричество и газ.

Для облегчения влияния резко выросших цен с 1 января не облагаемый подоходным налогом минимум вырастет до 654 евро в месяц. Помимо учителей, полиции и спасателей, рост зарплат ожидает также работников культуры и социальных работников, чей фонд заработной платы увеличится как минимум на 15 процентов. Фонд зарплат других бюджетников вырастет на 5 процентов.