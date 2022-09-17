Кая Каллас: следует продолжать политическую изоляцию России

На летнем саммите в Мадриде страны НАТО единодушно подтвердили, что Россия стала основным источником опасности для НАТО и союзников. «Россия хочет любой ценой подорвать наше единство и заставить нас отказаться от поддержки Украины. В арсенале террористической тактики Кремля как всемирный голод, так и запугивание ядерной катастрофой, в качестве орудия шантажа используется также энергия», – отметила премьер-министр.

Она подчеркнула, что в отношении России необходимо применять долгосрочную политику разумного сдерживания. «В центре нее должна быть всесторонняя поддержка Украины. Сводки с поля боя доказывают, что наша военная помощь была результативной, и ее объемы необходимо увеличивать», – сказала Каллас.

Также должно стать ясно как день, что военные преступники будут привлечены к ответственности. «Мир, опирающийся на единые правила, должен исходить из принципа, что нанесенный войной ущерб необходимо компенсировать, военные преступления нужно расследовать, а ответственных за них – наказать», – сказала премьер-министр. По словам Каллас, необходимо продолжать повышать цену агрессии через санкции и политическую изоляцию России. «Если мы решительно не остановим российскую агрессию, ни одна страна в мире не сможет чувствовать себя в безопасности», – подчеркнула Каллас. Премьер-министр добавила, что НАТО также должно быстро претворить в жизнь достигнутые в Мадриде договоренности.