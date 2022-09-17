Премьер-министр Кая Каллас подчеркнула в речи, произнесенной в субботу на открытии конференции военного комитета НАТО перед командующими вооруженных сил альянса, что война, которую Россия ведет против Украины на пороге НАТО, является для нашего поколения самым серьезным испытанием в сфере безопасности.
Кая Каллас: следует продолжать политическую изоляцию России
На летнем саммите в Мадриде страны НАТО единодушно подтвердили, что Россия стала основным источником опасности для НАТО и союзников. «Россия хочет любой ценой подорвать наше единство и заставить нас отказаться от поддержки Украины. В арсенале террористической тактики Кремля как всемирный голод, так и запугивание ядерной катастрофой, в качестве орудия шантажа используется также энергия», – отметила премьер-министр.
Она подчеркнула, что в отношении России необходимо применять долгосрочную политику разумного сдерживания. «В центре нее должна быть всесторонняя поддержка Украины. Сводки с поля боя доказывают, что наша военная помощь была результативной, и ее объемы необходимо увеличивать», – сказала Каллас.
Также должно стать ясно как день, что военные преступники будут привлечены к ответственности. «Мир, опирающийся на единые правила, должен исходить из принципа, что нанесенный войной ущерб необходимо компенсировать, военные преступления нужно расследовать, а ответственных за них – наказать», – сказала премьер-министр. По словам Каллас, необходимо продолжать повышать цену агрессии через санкции и политическую изоляцию России. «Если мы решительно не остановим российскую агрессию, ни одна страна в мире не сможет чувствовать себя в безопасности», – подчеркнула Каллас. Премьер-министр добавила, что НАТО также должно быстро претворить в жизнь достигнутые в Мадриде договоренности.
Премьер-министр Каллас подчеркнула в своем обращении, что на фоне российской агрессии мы не должны забывать и о других опасностях. «Мы должны сосредоточиться на гибридных угрозах, борьбе с терроризмом и усилиях, направленных на то, чтобы южные окрестности НАТО были по возможности стабильными», – сказала она.
Каллас подчеркнула, что НАТО играет важную роль также в качестве двигателя инноваций. «Инициатива свободного мира в области технологий и инноваций имеет ключевое значение, если мы хотим сохранить общественный уклад, основанный на наших идеалах и принципах», – отметила Каллас. Хорошим примером продвижения инноваций в НАТО является европейская головная контора акселератора оборонных инноваций НАТО DIANA, которую вместе приняли у себя Эстония и Великобритания.
Конференция военного комитета НАТО является ежегодной встречей высших военных представителей НАТО, на которой командующие вооруженными силами всех стран альянса обсуждают его стратегические направления развития. Одной из главных тем этого года является претворение в жизнь принятых в Мадриде решений в области сдерживания и оборонной политики. Впервые на конференцию были приглашены командующие вооруженными силами Финляндии и Швеции.