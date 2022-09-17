В центре Таллинна начинается восстановительный ремонт дорог

«Сперва подрядчик приступит к парковке стадиона Калев, находящейся на улице Стаадиони, и парковке на ул. Крейцвальди, 25. Оба случая не окажут существенного влияния на организацию дорожного движения, а работы планируется закончить за одну неделю», – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. «Затем начнутся работы по ремонту дорог на улицах Весивярава и Вильмси».

По адресу ул. Крейцвальди, 25 находится Таллиннская Центральная Русская Гимназия. Речь идет о парковке во дворе здания школы, и на время восстановительного ремонта для школьной семьи останется достаточно места для парковки. Парковка у стадиона Калев хоть и будет в течение недели затруднена, но доступ к стадиону и точке зарядки электромобилей будет обеспечен большую часть времени.

На улице Весивярава заменят люки и коллекторы, также заменят старое покрытие и асфальт проезжей части участка улицы, примыкающего к стадиону Кадриорга.

Запланированный восстановительный ремонт участка дороги между улицами Вильмси, Гонсиори и Лубья более трудоёмкий и времязатратный. Дорожно-ремонтные работы улицы Вильмси по обе стороны перекрёстка не нарушат движение по Лаагна теэ. Однако для сквозного проезда участок улицы Вильмси будет закрыт, доступ будет предоставлен только местным жителям и обслуживающему транспорту.

На улицах Весивярава и Гонсиори начнётся восстановительный ремонт 26 сентября и продлится до середины октября. При движении в районе дорожного ремонта просим руководствоваться временными знаками управления дорожным движением.

На улице Веэренни также проведут ремонтные работы

В воскресенье вечером, 18 сентября на участке улицы Веэренни между улицами Сидури и Виадукти начнутся фрезерные и асфальтовые работы.

Из-за плотности движения на улице Веэренни работы будут проводиться в ночное время, в зависимости от погодных условий работы по асфальтированию продлятся приблизительно до утра 21 сентября. Во время работ улица будет открыта для движения, но просим соблюдать временные знаки организации движения. Выполнение работ также неизбежно сопровождается шумом, который может временно нарушить ночной покой. Надеемся на понимание местных жителей.