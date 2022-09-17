Всемирный день чистоты – хороший повод сдать старую электронику в переработку, сообщила пресс-служба телекоммуникационного предприятия Telia Eesti.
Всемирный день чистоты – хороший повод избавиться от старой электроники
В субботу, 17 сентября, во Всемирный день чистоты Telia призывает принять участие в акции и сдать в представительства компании различные ненужные малые устройства, такие как телефоны, смарт-часы, планшеты, компьютеры, различные кабели и т. д.
По словам руководителя спонсорской деятельности Telia Эло Вырк, очень важно давать новую жизнь устройствам. «Безусловно, самое безопасное для окружающей среды – использовать свои телефоны, компьютеры и другие смарт-устройства как можно дольше, но если это больше невозможно, мы призываем всех сдавать старые устройства в ближайший филиал Telia, откуда они поступят в повторное использование. Наибольшая часть воздействия на окружающую среду – это оборудование, которое мы используем для предоставления наших услуг и устройства, которые ежедневно используют наши клиенты», – отметила Вырк.
По данным организаций по переработке устройств, только 20 процентов старой электроники поступает в повторное использование, хотя можно переработать 99 процентов материалов, содержащихся в неисправных старых устройствах.
«Вы можете в любое время сдать свою старую смарт-электронику во все представительства Telia, но Всемирный день чистоты – хороший повод прямо сейчас проверить и собрать старые неисправные устройства, кабели и зарядные устройства. Крупную старую электронику мы рекомендуем сдавать в ближайший пункт сбора Kuusakoski или на свалку, – добавила Вырк. – Если в планах покупка нового смарт-устройства, рекомендуем воспользоваться услугой "Выгодный обмен", чтобы сдать старое устройство и получить скидку на новое».