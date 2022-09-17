Всемирный день уборки – хороший повод избавиться от старой электроники

В субботу, 17 сентября, во Всемирный день уборки Telia призывает принять участие в акции и сдать в представительства компании различные ненужные малые устройства, такие как телефоны, смарт-часы, планшеты, компьютеры, различные кабели и т. д.

По словам руководителя спонсорской деятельности Telia Эло Вырк, очень важно давать новую жизнь устройствам. «Безусловно, самое безопасное для окружающей среды – использовать свои телефоны, компьютеры и другие смарт-устройства как можно дольше, но если это больше невозможно, мы призываем всех сдавать старые устройства в ближайший филиал Telia, откуда они поступят в повторное использование. Наибольшая часть воздействия на окружающую среду – это оборудование, которое мы используем для предоставления наших услуг и устройства, которые ежедневно используют наши клиенты», – отметила Вырк.

По данным организаций по переработке устройств, только 20 процентов старой электроники поступает в повторное использование, хотя можно переработать 99 процентов материалов, содержащихся в неисправных старых устройствах.