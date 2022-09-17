Пьяные водители и два человека на одном самокате: полиция и Bolt провели совместный рейд

Эймантас Балта, менеджер по самокатам Bolt в странах Балтии, сказал, что самыми большими проблемами Bolt считает парную езду на самокатах и выбор слишком высокой скорости. «Управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения –тоже отдельная проблема. Напоминаем, что на самокате можно ездить трезвым и только в одиночку. В случае нарушений правил использования Bolt и правил дорожного движения мы имеем право удалить пользователя с платформы Bolt», –добавил Балта.

Окружной полицейский Пыхьяской префектуры Сирет Тоббер заявила, что чем позднее становилось, тем больше было поймано пьяных водителей. «Очень часто водители думают, что с ними ничего не случится. Однако в этом году уже 295 человек пострадали в авариях с самокатами, и в трети случаев причина аварии связана с алкоголем. Особенно страшно было вчера наблюдать за теми, кто ехал на одном самокате вдвоем. Влажность и скользкая дорога значительно увеличивают тормозной путь самоката. Если добавить к этому алкогольное опьянение и то, что у многих водителей нет шлема, то можно сказать, что серьезная авария только и ждет своего часа», – сказала Тоббер.