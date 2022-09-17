Bolt присоединился к полицейскому рейду в пятницу вечером, чтобы проверить водителей самокатов в Старом городе Таллинна.
Пьяные водители и два человека на одном самокате: полиция и Bolt провели совместный рейд
Эймантас Балта, менеджер по самокатам Bolt в странах Балтии, сказал, что самыми большими проблемами Bolt считает парную езду на самокатах и выбор слишком высокой скорости. «Управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения –тоже отдельная проблема. Напоминаем, что на самокате можно ездить трезвым и только в одиночку. В случае нарушений правил использования Bolt и правил дорожного движения мы имеем право удалить пользователя с платформы Bolt», –добавил Балта.
Всего в ходе рейда было проверено около 150 водителей легковых автомобилей. Задержаны 32 пьяных водителя, трое из них несовершеннолетние. Остановлены пять самокатов, так как на них одновременно ехали два человека.
Окружной полицейский Пыхьяской префектуры Сирет Тоббер заявила, что чем позднее становилось, тем больше было поймано пьяных водителей. «Очень часто водители думают, что с ними ничего не случится. Однако в этом году уже 295 человек пострадали в авариях с самокатами, и в трети случаев причина аварии связана с алкоголем. Особенно страшно было вчера наблюдать за теми, кто ехал на одном самокате вдвоем. Влажность и скользкая дорога значительно увеличивают тормозной путь самоката. Если добавить к этому алкогольное опьянение и то, что у многих водителей нет шлема, то можно сказать, что серьезная авария только и ждет своего часа», – сказала Тоббер.
С июля полиция начала предоставлять операторам самокатов информацию о нарушениях правил дорожного движения пользователями арендованных транспортных средств в Таллинне. Цель информационного обмена – снизить количество ДТП с участием легковых автомобилей и повлиять на законопослушность водителей. По информации, полученной от полиции, Bolt на данный момент заблокировал около 50 учетных записей своих пользователей.