В Латвии отменяются концерты российских артистов из-за ограничений на въезд

Так, 23 сентября в «Arēna Rīga» должен был состояться концерт российской рок-группы «БИ-2». Хотя группа основана в Белоруссии, в ее состав входят музыканты из России.

Организатор мероприятия IZO Events сообщил на странице в Facebook, что в связи с изменениями нормативных актов группа не сможет выступить в назначенную дату.

IZO Events подчеркивает, что организатору мероприятия и группе «БИ-2» нужно время до первого декабря, чтобы провести консультации и принять решение по поводу этого концерта.

Член правления ООО Biļešu serviss Лига Рубине сообщила, что свои поправки внесло 24-е февраля, когда Россия вторглась на Украину, но не ответила на вопрос, как часто за прошедшие месяцы пришлось отменять культурные мероприятия российских артистов в Латвии.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите подчеркнула, что с 19 сентября будут введены ограничения на въезд граждан России в Латвию, а это сделает невозможными поездки в несущественных целях, таких как туризм и отдых.

Эглите подтвердила, что и граждане России, целью въезда которых являются культурные мероприятия, с 19 сентября не смогут въезжать в Латвию.

Также пресс-секретарь МИД заявила, что лицам, получившим визы в связи с гуманитарными соображениями, въезд в Латвию будет разрешен, как и прежде.

Кроме того, по словам Эглите, распоряжение Кабмина регулирует только въезд. Следовательно, российским артистам и журналистам, укрывшимся в Латвии, не придется уезжать после 19 сентября.