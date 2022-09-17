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Спасатель: с зарплатой в 900 евро на жилищный кредит можно не рассчитывать

Томи Салувеэр
, репортер
Спасатель: с зарплатой в 900 евро на жилищный кредит можно не рассчитывать
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Ремо Сурри работает спасателем в Тырваской команде в течение десяти лет. В дополнение к этому, он также восемь лет подрабатывает консультантом по продажам.
Ремо Сурри работает спасателем в Тырваской команде в течение десяти лет. В дополнение к этому, он также восемь лет подрабатывает консультантом по продажам. Фото: Arvo Meeks

Спасатель Тырваской команды Ремо Сурри работает в двух местах – помимо своей основной работы он подрабатывает консультантом по продажам, чтобы выплачивать жилищный кредит и воспитывать детей. «С нетто-зарплатой спасателя в 900 евро на жилищный кредит можно не рассчитывать», – признает он.

– Чем ты занимаешься еще, помимо работы спасателем?

– На полную ставку я работаю спасателем, дополнительно на полставки – консультантом по продажам в Elisa. Я тружусь в двух местах уже в течение восьми лет. Спасателем я работаю 168 рабочих часов в месяц, как правило, это семь-восемь смен по 24 часа, в Elisa – 10 дней в месяц.

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