Спасатель: с зарплатой в 900 евро на жилищный кредит можно не рассчитывать

– На полную ставку я работаю спасателем, дополнительно на полставки – консультантом по продажам в Elisa. Я тружусь в двух местах уже в течение восьми лет. Спасателем я работаю 168 рабочих часов в месяц, как правило, это семь-восемь смен по 24 часа, в Elisa – 10 дней в месяц.