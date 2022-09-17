Спасатель Тырваской команды Ремо Сурри работает в двух местах – помимо своей основной работы он подрабатывает консультантом по продажам, чтобы выплачивать жилищный кредит и воспитывать детей. «С нетто-зарплатой спасателя в 900 евро на жилищный кредит можно не рассчитывать», – признает он.
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Спасатель: с зарплатой в 900 евро на жилищный кредит можно не рассчитывать
Спасатель: с зарплатой в 900 евро на жилищный кредит можно не рассчитывать
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