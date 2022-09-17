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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Украинская художница устроила антивоенный перфоманс на площади Вабадузе

rus.postimees.ee
Украинская художница устроила антивоенный перфоманс на площади Вабадузе
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Девушка и молодой человек находятся в клетке под проливным дождем. Клетка перемотана изолентой, на ней видны надписи «Буча, Изюм, Азов».

Автор антивоенный акции – украинская художница Полина Кузнецова. Девушка переехала в Эстонию из Харькова после начала войны. Совсем недавно прошла выставка ее картин в галерее Truus. 

Подробнее о творчестве Полины читайте здесь.

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