Девушка и молодой человек находятся в клетке под проливным дождем. Клетка перемотана изолентой, на ней видны надписи «Буча, Изюм, Азов».
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Украинская художница устроила антивоенный перфоманс на площади Вабадузе
Украинская художница устроила антивоенный перфоманс на площади Вабадузе
Автор антивоенный акции – украинская художница Полина Кузнецова. Девушка переехала в Эстонию из Харькова после начала войны. Совсем недавно прошла выставка ее картин в галерее Truus.
Подробнее о творчестве Полины читайте здесь.