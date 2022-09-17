Сб, 17.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Украинская художница устроила антивоенный перфоманс на площади Вабадузе

rus.postimees.ee
Украинская художница устроила антивоенный перфоманс на площади Вабадузе
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1

Девушка и молодой человек находятся в клетке под проливным дождем. Клетка перемотана изолентой, на ней видны надписи «Буча, Изюм, Азов».

Автор антивоенный акции – украинская художница Полина Кузнецова. Девушка переехала в Эстонию из Харькова после войны. Совсем недавно прошла выставка ее картин в галерее Truus. 

Подробнее о творчестве Полины читайте здесь.

Ключевые слова
Наверх