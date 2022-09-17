Девушка и молодой человек находятся в клетке под проливным дождем. Клетка перемотана изолентой, на ней видны надписи «Буча, Изюм, Азов».
Украинская художница устроила антивоенный перфоманс на площади Вабадузе
Украинская художница устроила антивоенный перфоманс на площади Вабадузе
Автор антивоенный акции – украинская художница Полина Кузнецова. Девушка переехала в Эстонию из Харькова после войны. Совсем недавно прошла выставка ее картин в галерее Truus.
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