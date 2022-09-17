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Генерал: успех к Украине придет с неожиданной для России стороны

Яанус Пийрсалу Дмитрий Котюх
Генерал: успех к Украине придет с неожиданной для России стороны
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Бывший командующий Воздушно-десантными войсками Украины, Герой Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский.
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками Украины, Герой Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский. Фото: Dmitri Kotjuh

Нынешний успех украинской армии на фронтах – хороший пролог для более масштабного контрнаступления в следующем году, считает генерал-лейтенант Михаил Забродский, бывший командующий ВДВ Украины, а до этого командир одной из самых известных в Украине бригад, 95-й воздушно-десантной. В настоящее время он является заместителем председателя Комитета по обороне Верховной Рады Украины.

– Как следует развивать успех Изюмской операции? Что самое важное?

– Говорить об этом пока рано, потому что ни движение войск, ни сама операция не завершены. Я уверен, что дальше у нас будет гораздо больше хороших новостей. Предпосылки для этого вторжения возникли давно. Вопрос был в наличии необходимых ресурсов и благоприятной обстановки на линии фронта, чтобы организовать такое наступление. Нападение – единственный способ добиться успеха на войне и переломить ситуацию.

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