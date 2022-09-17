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Министерство окружающей среды изучит рентабельность рыболовства

BNS
Министерство окружающей среды изучит рентабельность рыболовства
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Рыбалка. Фото иллюстративное.
Рыбалка. Фото иллюстративное. Фото: AP

Национальный центр поддержки (RTK) в качестве представителя Министерства окружающей среды объявил конкурс по исследованию рентабельности рыболовства в Эстонии.

Цель исследования – оценить прибыльность эстонского прибрежного и внутреннего рыболовства с учетом сегодняшних объемов улова, а также проанализировать возможное социально-экономическое воздействие на этот сектор в ситуации, если предельное количество разрешенных к использованию рыболовных снастей уменьшится. 

Сообщается, что в исследовании должно быть отражено экономическое положение эстонского прибрежного и внутреннего рыболовства и влияющие на него факторы. Среди прочего, необходимо выяснить, насколько промысел важен для рыбаков, занятых в этом секторе, с экономической точки зрения, и описать, как используются права на промысел коммерческими рыболовными компаниями и самозанятыми лицами, с учетом региональных различий.

Кроме того, исследование должно представить обзор того, как прибыльность рыболовства распределяется между прибрежными и внутренними рыбаками по округам. Также предстоит выяснить, сколько в отрасли профессиональных рыбаков, для которых рыболовство является основным или важным источником дохода, а сколько тех, для кого эта деятельность является лишь незначительным дополнительным доходом. А также – сколько из них получают прибыль и сколько являются убыточными.

Исследование должно оценить прямые и косвенные социально-экономические последствия сокращения промысла в различных регионах.

Кроме того, должно быть проанализировано влияние сокращения количества орудий лова на прибрежный сектор рыболовства и сектор внутренних вод, а также проработан сценарий для ситуации, если ловля угря в озере Выртсъярв станет невозможной. Необходимо также оценить развитие отрасли в случае, если коммерческий лов во внутренних водах сохранится только в озере Выртсъярв и системе Чудского озера.

При анализе сценариев прибрежного рыболовства исследование должно показать развитие отрасли в разных областях и отдельно на четырех малых островах: Кихну, Рухну, Вормси и Мания. 

Целевой группой исследования являются профессиональные рыбаки, работающие на основании рыболовной лицензии, за исключением рыбаков, работающих на Чудском, Лямми и Псковском озерах. В анализ должны быть включены данные как минимум за последние пять лет.

Ориентировочная стоимость закупки составляет 30 000 евро. Предложения можно подавать до 27 сентября.

Крайний срок предоставления итогового отчета о работе – 10 февраля следующего года.

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