Байден предостерег Россию от применения ядерного оружия

Президент США Джо Байден призвал главу российского государства Владимира Путина отказаться от мысли об использовании в Украине химического или тактического ядерного оружия. «Не надо! Не надо! Не надо! Вы измените лицо войны, как ничто со времен Второй мировой войны», – такими словами вечером в пятницу, 16 сентября, Байден ответил в интервью телеканалу CBS на вопрос, что он сказал бы Путину, если бы тот задумался о подобной возможности.

При этом Байден не сообщил, как именно отреагировали бы США, если бы Россия все же пошла на такой шаг. «Думаете, я сказал бы вам это, если бы знал, что это будет? – поинтересовался он у ведущего программы "60 минут" Скотта Пелли. – Конечно, я вам этого не скажу. Это будет иметь последствия».

При этом он добавил, что, применив в Украине химическое или тактическое ядерное оружие, Россия «превратится в еще большего мирового изгоя, чем когда-либо в прошлом».

Кремль о возможности применения ядерного оружия

Между тем 17 сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможности применения Москвой ядерного оружия в Украине ответил такими словами: «Читайте доктрину. Там все написано».

В этом документе указано, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с применением ядерного оружия или другого оружия массового поражения, либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».