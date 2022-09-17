Если Россия применит в Украине химическое или тактическое ядерное оружие, она превратится в еще большего мирового изгоя, чем теперь, предостерег президент США.
Байден предостерег Россию от применения ядерного оружия
Президент США Джо Байден призвал главу российского государства Владимира Путина отказаться от мысли об использовании в Украине химического или тактического ядерного оружия. «Не надо! Не надо! Не надо! Вы измените лицо войны, как ничто со времен Второй мировой войны», – такими словами вечером в пятницу, 16 сентября, Байден ответил в интервью телеканалу CBS на вопрос, что он сказал бы Путину, если бы тот задумался о подобной возможности.
При этом Байден не сообщил, как именно отреагировали бы США, если бы Россия все же пошла на такой шаг. «Думаете, я сказал бы вам это, если бы знал, что это будет? – поинтересовался он у ведущего программы "60 минут" Скотта Пелли. – Конечно, я вам этого не скажу. Это будет иметь последствия».
При этом он добавил, что, применив в Украине химическое или тактическое ядерное оружие, Россия «превратится в еще большего мирового изгоя, чем когда-либо в прошлом».
Кремль о возможности применения ядерного оружия
Между тем 17 сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможности применения Москвой ядерного оружия в Украине ответил такими словами: «Читайте доктрину. Там все написано».
В этом документе указано, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с применением ядерного оружия или другого оружия массового поражения, либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».
16 сентября Путин заявил о «попытках проведения терактов на территории РФ», в том числе «если не на самих объектах, то вокруг наших (российских – прим.ред.) ядерных объектов, атомных электростанций» и пообещал, что «ответ-то будет».