«Я торговлей совестью не занимаюсь»: Максим Галкин – о признании «иноагентом»

«Обоснованием этому решению было то, что я якобы получал средства с Украины, на которые осуществлял политическую деятельность. Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой, занимаюсь этим уже 28 лет. <…>

Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне, и оставаясь честным перед самим собой.

Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь.

Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь.

Поэтому, конечно, повод надуманный. Почему это происходит, я не знаю. От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду продолжать шутить. И считаю это нормальным и моим правом на труд, так же, как и у меня есть право на свободу слова, закрепленное в Конституции Российской Федерации. Которую, наверное, министерство юстиции тоже должно охранять. <…> Поэтому: иноагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу» (цитата по «Медузе»).

Также Галкин добавил, что получал деньги из Украины «лет 10 назад, когда там давал концерты».