Артист Максим Галкин опубликовал видеообращение в Instagram, в котором прокомментировал решение Минюста РФ внести его в реестр физических лиц «иностранных агентов», пишет Новая Газета. Европа.
«Я торговлей совестью не занимаюсь»: Максим Галкин – о признании «иноагентом»
«Обоснованием этому решению было то, что я якобы получал средства с Украины, на которые осуществлял политическую деятельность. Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой, занимаюсь этим уже 28 лет. <…>
Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне, и оставаясь честным перед самим собой.
Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь.
Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь.
Поэтому, конечно, повод надуманный. Почему это происходит, я не знаю. От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду продолжать шутить. И считаю это нормальным и моим правом на труд, так же, как и у меня есть право на свободу слова, закрепленное в Конституции Российской Федерации. Которую, наверное, министерство юстиции тоже должно охранять. <…> Поэтому: иноагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу» (цитата по «Медузе»).
Также Галкин добавил, что получал деньги из Украины «лет 10 назад, когда там давал концерты».
В пятницу Минюст РФ включил артиста Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию «иностранного агента». В графе «сведения об иностранных источниках» указана Украина. Галкин неоднократно публично высказывался против войны в Украине. Сейчас артист выступает с сольными концертами за границей.