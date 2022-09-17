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Новый военный лагерь союзных войск появится под Выру

rus.postimees.ee
Новый военный лагерь союзных войск появится под Выру
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Страна планирует построить новый военный городок недалеко от Выру для приема дополнительных союзных войск и расширения там полигонов сил обороны, сообщает ERR.

Точное расположение лагеря и другие детали будут уточнены после принятия государственной бюджетной стратегии. На мадридском саммите в июне лидеры НАТО решили усилить оборону стран восточного крыла военного союза. В случае с Эстонией это означает, среди прочего, прибытие дополнительных союзных сил. Президент США Джо Байден также заявил после саммита, что в Эстонии и других странах Балтии будет проходить обучение большого числа американских подразделений.

Пока неизвестно, когда в Эстонию прибудут дополнительные войска союзников, и сколько их будет. Однако несомненно то, что существующая оборонная инфраструктура остается довольно невместительной для союзных войск.

Канцлер Министерства обороны Кусти Салм в начале сентября написал в статье ERR, что прием союзников требует строительства нового военного городка в Эстонии и расширения тренировочных площадок.

По словам генерального директора Национального оборонного инвестиционного центра Магнуса-Вальдемара Сааре, местонахождение нового военного городка еще не определено. По его словам, хотя решения еще не приняты, государству нецелесообразно приобретать новые участки земли для строительства лагеря.

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