Новый военный лагерь союзных войск появится под Выру

Точное расположение лагеря и другие детали будут уточнены после принятия государственной бюджетной стратегии. На мадридском саммите в июне лидеры НАТО решили усилить оборону стран восточного крыла военного союза. В случае с Эстонией это означает, среди прочего, прибытие дополнительных союзных сил. Президент США Джо Байден также заявил после саммита, что в Эстонии и других странах Балтии будет проходить обучение большого числа американских подразделений.

Пока неизвестно, когда в Эстонию прибудут дополнительные войска союзников, и сколько их будет. Однако несомненно то, что существующая оборонная инфраструктура остается довольно невместительной для союзных войск.

Канцлер Министерства обороны Кусти Салм в начале сентября написал в статье ERR, что прием союзников требует строительства нового военного городка в Эстонии и расширения тренировочных площадок.