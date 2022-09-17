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Спустя три года столица Казахстана вновь сменила имя

Интерфакс
Спустя три года столица Казахстана вновь сменила имя
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Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Alexander Zemlianichenko

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к Конституции, согласно которым столице республики возвращается прежнее название – Астана.

Это уже шестое по счету переименование города.

Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 году он был переименован в Целиноград. В 1992-1998 годах город назывался Акмола. В декабре 1997 года столица Казахстана была по инициативе Нурсултана Назарбаева перенесена из Алма-Аты в Акмолу, которую в мае 1998 года переименовали в Астану (в переводе с казахского языка – «столица»).

В Нур-Султан столица была переименована по инициативе президента страны Токаева в марте 2019 года, в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

В начале сентября 2022 года депутатская группа парламентариев «Жана Казахстан» (Новый Казахстан) выступила с инициативой вернуть столице республики прежнее название, Астана. «Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же, народ также не принял новое название столицы», – отмечалось в заявлении депутатов.

Многие из депутатов, выступившие за возвращение прежнего названия столицы, в 2019 году голосовали «за» переименование Астаны в Нур-Султан.

Президент Токаев был проинформирован об этой инициативе депутатов и дал согласие включить предложение о возвращении прежнего названия столице Казахстана в конституционные поправки, которые были приняты парламентом 16 сентября.

По данным столичного маслихата (местный представительный орган), в 2019 году бюджету города переименование обошлось в сумму порядка 30 миллионов тенге (64 000 евро по состоянию на 17.09.2022).

Нынешнее переименование, рассчитывают местные власти, будет дешевле, так как госорганы осуществили переход на цифровой документооборот.

Назарбаев, в честь которого несколько лет столица носила название Нур-Султан, бессменно возглавлял страну более 30 лет. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на президентских выборах, последний раз – в апреле 2015 года. Срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года, однако в марте 2019 года Назарбаев заявил, что уходит с поста главы государства.

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