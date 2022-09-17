Зародившийся в Эстонии Всемирный день чистоты в этот раз напомнил, что на берегах реки Эмайыги не место сигаретным бычкам, а в лесу не место алюминиевым банкам, и призвал привести в порядок водоемы, леса и пляжи.
Галерея ⟩ В этом году во Всемирный день чистоты обратили внимание на водоемы, леса и пляжи
В этом году во Всемирный день чистоты обратили внимание на водоемы, леса и пляжи
Хайди Сольба, президент организации Let's Do It World, напомнила, что субботники важны и являются мотивирующими мероприятиями, которые делают мир чище. Образовательные программы в этом направлении продолжатся и в будущем.
Всемирный день чистоты зародился от эстонской толоки «Сделаем!» За 14 лет почти 60 миллионов человек из более чем 190 стран приняли участие в толоке.