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Галерея ⟩ В этом году во Всемирный день чистоты обратили внимание на водоемы, леса и пляжи

Неле Куллеркупп
В этом году во Всемирный день чистоты обратили внимание на водоемы, леса и пляжи
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Зародившийся в Эстонии Всемирный день чистоты в этот раз напомнил, что на берегах реки Эмайыги не место сигаретным бычкам, а в лесу не место алюминиевым банкам, и призвал привести в порядок водоемы, леса и пляжи.

Хайди Сольба, президент организации Let's Do It World, напомнила, что субботники важны и являются мотивирующими мероприятиями, которые делают мир чище. Образовательные программы в этом направлении продолжатся и в будущем. 

Всемирный день чистоты зародился от эстонской толоки «Сделаем!» За 14 лет почти 60 миллионов человек из более чем 190 стран приняли участие в толоке.

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