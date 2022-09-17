Мадис Каллас во Всемирный день чистоты: окурки – самая большая проблема

В этом году пятый ежегодный Всемирный день чистоты посвящен пляжам, водоемам и лесам. Команда Министерства окружающей среды помогла очистить пляжи Балтийского моря в разных частях Эстонии. Министр окружающей среды Мадис Каллас, участвовавший в уборке в Ориссааре, заявил, что хотя Сааремаа приводится в качестве примера с точки зрения экологической чистоты, несколько мусорных мешков все же были заполнены доверху.

«Больше всего выбрасывают сигаретные окурки, но на пляже и обочинах также достаточно много пустых бутылок из-под напитков, стаканчиков и другого пластика. В то же время, с точки зрения чистоты ситуация намного лучше, чем десять лет назад», – сказал Мадис Каллас. Он также заявил, что необходимо стремиться к более чистому миру как на законодательном уровне, так и с помощью реальной деятельности.

«Каждый день должен быть всемирным днем ​​чистоты. То, что мы прилагаем больше усилий и собираем много вещей один день в году, не означает, что мы можем вести себя безответственно в другое время года. Мы должны каждый день вносить свой небольшой вклад, чтобы природа вокруг нас оставалась чистой».

Героями Всемирного дня чистоты можно считать детей и молодежь, которых с каждым годом становится все больше. По словам Мадиса Калласа, детсадовцы и школьники заслуживают похвалы – взрослые должны последовать их примеру и, например, организовать совместный трудовой день со своим коллективом.