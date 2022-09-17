В Лондоне задержан мужчина, который пытался прикоснуться к гробу королевы

Гроб с телом скончавшейся в возрасте 96 лет королевы находится в комплексе парламента в Вестминстере для публичного выражения уважения.

В ночь на субботу температура воздуха в Лондоне опустилась до +6 градусов, добровольцы предлагали тысячам ожидающих в очереди людей теплый чай.

Людям приходится стоять в очереди до 16 часов.

Желающих проститься с королевой предупредили, что, когда Парк Саутварк на юго-востоке Лондона достигнет максимального числа людей, очередь будет закрыта. В пятницу, когда очередь растянулась на восемь километров, она была на несколько часов закрыта, однако образовалась очередь, в которой люди ждали возможности встать в очередь в Вестминстер.

Со среды у гроба с королевой простились тысячи человек, а в пятницу в 22 часа (в полночь по эстонскому времени) мужчина выбежал из очереди, оттолкнув семилетнюю девочку, и попытался прикоснуться к гробу и сорвать королевский штандарт, которым был покрыт установленный на возвышении гроб.

Телерадиовещательная организация ВВС, которая обеспечивает трансляцию с отставанием в 30 секунд, быстро переключила камеры и инцидент виден не был. Обратно камеры переключили примерно через 15 минут.

Мужчина незамедлительно был задержан, в полиции подтвердили, что он арестован по подозрению в нарушении общественного порядка.