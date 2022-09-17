Около 46 000 жителей Эстонии приняли участие в пятом Всемирном дне чистоты, который прошел сегодня. Некоторые школы, детские сады и предприятия организуют толоку на следующей неделе, так что общее количество участников еще может вырасти. Тем не менее этот год является рекордным для Эстонии, и в акции принимает участие почти на 4000 человек больше, чем в прошлом году.
Всемирный день чистоты установил в Эстонии рекорд
«В этом году на толоке ощущалась искренняя радость от совместной работы и общения. На наших субботниках мы встретились как с предприятиями, так и с местными жителями. Было искренне приятно видеть бабушек и дедушек с внуками, в перчатках и с пакетами в руках», – заявила руководитель Для чистоты Элике Савиорг, посетившая сегодня несколько толок.
В толоке приняли участие люди разных возрастов, национальностей и мировоззрений. По словам Керли Лаур, руководителя экологической программы «Estonian Cleaning», эстонцы, русские и украинцы работали бок о бок во время уборки городской площади Палдиски. «На помощь пришли также британские солдаты НАТО из Тапа, которые убирали железнодорожную станцию Палдиски вместе со старейшиной волости Ляэне-Харью Яанусом Саатом», – рассказывает Лаур.
Ежегодно Всемирный день чистоты в Эстонии посвящен уборке мелкого мусора, в том числе окурков и пластика. Таким образом, тысячи жителей Эстонии провели вместе сотни часов, собирая с улиц и природы миллионы оставшихся табачных изделий. Кроме того, найдены автомобильные покрышки – как в лесу, так и под водой, бытовая техника, матрасы, стеклянные бутылки и прочее.
В акции принимают участие почти 190 стран. В то время как во многих регионах день чистоты закончился или вот-вот закончится, то в некоторых странах работа только начинается. Глобальное мероприятие управляется из Эстонии.
«Все прошло вполне по плану. Есть некоторые исключения, например, в Южной Европе, где большие наводнения и дожди, поэтому там очистка отложена, – отмечает Хайди Солба, президент экологической организации Let's Do It World. – Есть также много неожиданностей. В Индонезии, Индии и Мозамбике в уборке участвует очень много людей. Во многих местах в толоке принимают участие президенты и премьер-министры, привлекаются и школьники».
По словам Солба, есть страны, где уборка проводится несмотря на военные действия. «В Кыргызстане, где сейчас идет конфликт с Таджикистаном, мобилизованы волонтеры для оказания гуманитарной помощи. В Украине также проходит толока, в которой, принимают участие около 100 тысяч человек», – с энтузиазмом говорит Сольба.
Официально принять участие в толоке можно до 23 сентября. Регистрация на странице https://maailmakoristus.ee по-прежнему приветствуется. Также ожидается обратная связь.
Точная статистика Дня чистоты 2022 года будет опубликована в начале октября.
Организацию Всемирного дня чистоты в Эстонии поддерживают Центр инвестиций в окружающую среду, Британский совет, Neste Eesti, Postimees, Telia, Tallink, Saku õlletehas, Sky Media, Alma, Kommpomm.
Следующий Всемирный день уборки состоится 16 сентября 2023 года.