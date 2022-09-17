Всемирный день чистоты установил в Эстонии рекорд. Количество участников может еще вырасти

«В этом году на толоке ощущалась искренняя радость от совместной работы и общения. На наших субботниках мы встретились как с предприятиями, так и с местными жителями. Было искренне приятно видеть бабушек и дедушек с внуками, в перчатках и с пакетами в руках», – заявила руководитель Для чистоты Элике Савиорг, посетившая сегодня несколько толок.

В толоке приняли участие люди разных возрастов, национальностей и мировоззрений. По словам Керли Лаур, руководителя экологической программы «Estonian Cleaning», эстонцы, русские и украинцы работали бок о бок во время уборки городской площади Палдиски. «На помощь пришли также британские солдаты НАТО из Тапа, которые убирали железнодорожную станцию ​​Палдиски вместе со старейшиной волости Ляэне-Харью Яанусом Саатом», – рассказывает Лаур.

Ежегодно Всемирный день чистоты в Эстонии посвящен уборке мелкого мусора, в том числе окурков и пластика. Таким образом, тысячи жителей Эстонии провели вместе сотни часов, собирая с улиц и природы миллионы оставшихся табачных изделий. Кроме того, найдены автомобильные покрышки – как в лесу, так и под водой, бытовая техника, матрасы, стеклянные бутылки и прочее.

В акции принимают участие почти 190 стран. В то время как во многих регионах день чистоты закончился или вот-вот закончится, то в некоторых странах работа только начинается. Глобальное мероприятие управляется из Эстонии.