Luminor: ограничивающая денежная политика США привела к обвалу рынков

По словам Косе, после экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, состоявшегося в августе, Пауэлл на пресс-конференции ясно дал понять участникам рынка, что главная цель центрального банка — восстановить ценовую стабильность, поэтому ограничительная денежно-кредитная политика должна быть продолжена.

«Пауэлл предупредил участников рынка, что ограничительная денежно-кредитная политика может сильно ударить по домохозяйствам и бизнесу, но влияние растущей инфляции еще хуже. Это был четкий сигнал для рынков, и фондовые индексы немедленно развернулись в противоположном направлении, подтвердив предположение, что летнее ралли было не чем иным, как ралли медвежьего рынка», — объяснил Косе в августовском обзоре Luminor.

Развитые рынки выросли, следуя тенденции, начавшейся еще в середине июня. По словам Косе, на изменения на рынке в основном повлиял переход от лучших, чем ожидалось, экономических результатов компаний к лучшим, чем ожидалось, экономическим показателям. «Рынки развернулись вверх после того, как данные по потребительским ценам и производству показали, что инфляция может замедлиться, а Федеральная резервная система США может смягчить денежно-кредитную политику», — отметил Косе.