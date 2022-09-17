ГРАФИК ⟩ Британский фунт упал до 37-летнего минимума

Вчера фунт торговался на уровне 1,135 доллара. Валюта не опускалась ниже 1,14 доллара почти 40 лет. Вечером, когда торги шли только на рынках США, валюта снова подорожала до 1,14 доллара, но с начала года она ослабла на целых 16 процентов.

Евро укрепился по отношению к фунту на четыре процента с начала года.

Внезапное ослабление британской валюты связано с укреплением доллара по отношению ко всем валютам и опасениями по поводу экономики страны.

Розничные продажи в августе упали на 1,6 процента по сравнению с июлем, при этом аналитики ожидали падения на полпроцента. Как и большинство людей в развитых странах, британцы борются с высокой инфляцией и ценами на энергоносители.

Оливия Гросс, экономист аналитической компании Capital Economics, сообщила Financial Times, что нисходящий импульс набирает обороты и что, по ее мнению, британская экономика уже находится в упадке.

Виктория Школар, глава инвестиционной компании Interactive Investor, добавила, что поскольку фунт вчера ослабел как по отношению к доллару, так и по отношению к евро, это не укрепление доллара, а скорее инвесторы продают фунты из-за негативного отношения к экономике Великобритании и инвестициям.

Данные Банка Великобритании также показывают, что фунт ослаб против других валют. По отношению к корзине валют основных торговых партнеров Великобритании фунт с начала года ослаб на 6,5 процента. При этом уровень самого низкого уровня в истории, который был достигнут в 2016 и 2020 годах, по-прежнему остается положительным.