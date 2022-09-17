Tavid, который занимается обменом валюты и продажей драгоценных металлов, в прошлом году сильно увеличил как оборот, так и прибыль, а основной владелец предприятия Алар Тамминг забрал четыре миллиона евро в виде дивидендов.
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Сильный рост продаж золота принес Tavid рекордную прибыль
Согласно финансовому отчету компании, в 2021 году Tavid заработал 14,1 млн евро чистой прибыли, что на 71 процент или 5,9 миллионов евро больше, чем в 2020 году.