Версии клиники сексуального здоровья в Таллинне и Александрии, записавшейся на приём, расходятся. Если, по словам девушки, ее в грубой форме отправили домой из-за отсутствия удостоверения личности, то в клинике говорят, что администратор предложила клиенту новый прием, причем на тот же день.
Для подписчиков
«То, как со мной обращались, неприемлимо!»
Забывшую документы девушку не пустили в кабинет врача
«То, как со мной обращались, неприемлимо!»
«Вы просто так к людям не относитесь», — со слезами на глазах сказала Александрия Миронюк, когда несколько дней назад поделилась с подписчиками в Instagram своим неприятным опытом посещения Таллиннской клиники сексуального здоровья.