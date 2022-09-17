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«То, как со мной обращались, неприемлимо!»

Забывшую документы девушку не пустили в кабинет врача
Кетлин Крузе
«То, как со мной обращались, неприемлимо!»
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Клиника сексуального здоровья в Таллинне
Клиника сексуального здоровья в Таллинне Фото: Google maps/Tallinna seksuaaltervise kliinik

Версии клиники сексуального здоровья в Таллинне и Александрии, записавшейся на приём, расходятся. Если, по словам девушки, ее в грубой форме отправили домой из-за отсутствия удостоверения личности, то в клинике говорят, что администратор предложила клиенту новый прием, причем на тот же день.

«Вы просто так к людям не относитесь», — со слезами на глазах сказала Александрия Миронюк, когда несколько дней назад поделилась с подписчиками в Instagram своим неприятным опытом посещения Таллиннской клиники сексуального здоровья.

А именно, утром 14 сентября девушка была записана на 10:20 в клинику, расположенную на улице Марди в Таллинне. «Я был там раньше, и раньше проблем не было, все очень понравилось», — заявила она редакции. Однако в среду Александрия вышла из клиники в слезах — девушка, забывшая дома удостоверение личности, не смогла попасть на прием.

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