«То, как со мной обращались, неприемлимо!»

«Вы просто так к людям не относитесь», — со слезами на глазах сказала Александрия Миронюк, когда несколько дней назад поделилась с подписчиками в Instagram своим неприятным опытом посещения Таллиннской клиники сексуального здоровья.

А именно, утром 14 сентября девушка была записана на 10:20 в клинику, расположенную на улице Марди в Таллинне. «Я был там раньше, и раньше проблем не было, все очень понравилось», — заявила она редакции. Однако в среду Александрия вышла из клиники в слезах — девушка, забывшая дома удостоверение личности, не смогла попасть на прием.