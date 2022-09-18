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Встреча председателей комиссий по делам Европейского союза посвящена Украине

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Встреча председателей комиссий по делам Европейского союза посвящена Украине
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Председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Райво Тамм.
Председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Райво Тамм. Фото: Erakogu

Сегодня и завтра председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Райво Тамм пребывает с визитом в Вильнюсе. Он встретится с председателями комиссий по делам ЕС парламентов Латвии, Литвы и Польши. Встреча посвящена Украине, а также вопросам, связанным с энергетической безопасностью.

По словам председателя комиссии Райво Тамма, участники встречи планируют обменяться мнениями на тему энергетической безопасности и вызовов, связанных с восстановлением Украины.

«Жители Украины неизбежно должны продолжать вести свою повседневную жизнь, дети должны посещать школы и детские сады. Поэтому важно начать восстановление Украины уже сейчас, – подчеркнул Тамм. – Эстония сконцентрируется на помощи Житомирской области. Первый шаг, предпринятый Эстонией – это строительство модульного деревянного детского сада в Овруче. Помимо этого, важно, чтобы Украина провела реформы для подготовки к вступлению в Европейский союз».

В обсуждении темы энергетической безопасности примет участие министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис. В ходе визита участники посетят Litgrid, предприятие, обслуживающее системы передачи электроэнергии Литвы, и Solitek, производителя солнечных панелей.

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