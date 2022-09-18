Встреча председателей комиссий по делам Европейского союза посвящена Украине

«Жители Украины неизбежно должны продолжать вести свою повседневную жизнь, дети должны посещать школы и детские сады. Поэтому важно начать восстановление Украины уже сейчас, – подчеркнул Тамм. – Эстония сконцентрируется на помощи Житомирской области. Первый шаг, предпринятый Эстонией – это строительство модульного деревянного детского сада в Овруче. Помимо этого, важно, чтобы Украина провела реформы для подготовки к вступлению в Европейский союз».