Сегодня мы увидели очень важную картину в украинском селе на границе с Россией: местная женщина разрисовывала в цвета украинского флага длинный забор, который российские войска, оккупировавшие село, выкрасили в цвета российского флага. Это был очень символичный конец полугодовой оккупации села Казачья Лопань.
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На украинско-российской границе: символичное перекрашивание российского флага в украинские цвета
На украинско-российской границе: символичное перекрашивание российского флага в украинские цвета
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