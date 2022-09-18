Сегодня мы увидели очень важную картину в украинском селе на границе с Россией: местная женщина разрисовывала в цвета украинского флага длинный забор, который российские войска, оккупировавшие село, выкрасили в цвета российского флага. Это был очень символичный конец полугодовой оккупации села Казачья Лопань.

Сразу после освобождения украинскими войсками села в четырех километрах от украинско-российской границы пять дней назад кто-то уже написал на российском триколоре: Козацькому роду нема переводу, что в прямом переводе означает, что казачьему роду нет конца. Под казаками явно подразумевают украинцев, ведь суть в том, что украинский народ не будет уничтожен – пусть русские делают, что хотят.