Вс, 18.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Президент Карис с супругой едут на похороны Елизаветы II

rus.postimees.ee
Президент Карис с супругой едут на похороны Елизаветы II
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Королева Елизавета II.
Королева Елизавета II. Фото: Chris Jackson

Сегодня президент Алар Карис едет с супругой в Лондон по приглашению британского королевства, чтобы посетить похороны королевы Елизаветы II.

Елизавета II, которая сочетала королевское достоинство с человеческим чувством юмора, была образцом для подражания своим мудрым, уравновешенным, теплым и нежным отношением.

Она уверенно вела британское королевство в 21 век, сохраняя традиции и признавая меняющийся мир. Именно так Елизавета II показала всем нам, как стать более открытыми, современными и в то же время понять ценность постоянства», – сказал президент Карис.

«Как самый долго правящий британский монарх, она оставила особое наследие в европейской и мировой истории. Своей полной преданностью стране и народу она была источником вдохновения и моральной опорой для нескольких поколений», – сказал Карис.

По словам президента Кариса, народ Эстонии всегда будет помнить теплый и дружеский визит королевы Елизаветы II в Эстонию осенью 2006 года, который стал символом многолетней и тесной связи между Великобританией и Эстонией. Сегодня вечером глава Эстонского государства и его супруга посетят прием короля Карла III в Лондоне.

Ключевые слова
Наверх