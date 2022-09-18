Сегодня президент Алар Карис едет с супругой в Лондон по приглашению британского королевства, чтобы посетить похороны королевы Елизаветы II.
Президент Карис с супругой едут на похороны Елизаветы II
Елизавета II, которая сочетала королевское достоинство с человеческим чувством юмора, была образцом для подражания своим мудрым, уравновешенным, теплым и нежным отношением.
Она уверенно вела британское королевство в 21 век, сохраняя традиции и признавая меняющийся мир. Именно так Елизавета II показала всем нам, как стать более открытыми, современными и в то же время понять ценность постоянства», – сказал президент Карис.
«Как самый долго правящий британский монарх, она оставила особое наследие в европейской и мировой истории. Своей полной преданностью стране и народу она была источником вдохновения и моральной опорой для нескольких поколений», – сказал Карис.
По словам президента Кариса, народ Эстонии всегда будет помнить теплый и дружеский визит королевы Елизаветы II в Эстонию осенью 2006 года, который стал символом многолетней и тесной связи между Великобританией и Эстонией. Сегодня вечером глава Эстонского государства и его супруга посетят прием короля Карла III в Лондоне.