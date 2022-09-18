Президент Карис с супругой едут на похороны Елизаветы II

Елизавета II, которая сочетала королевское достоинство с человеческим чувством юмора, была образцом для подражания своим мудрым, уравновешенным, теплым и нежным отношением.

Она уверенно вела британское королевство в 21 век, сохраняя традиции и признавая меняющийся мир. Именно так Елизавета II показала всем нам, как стать более открытыми, современными и в то же время понять ценность постоянства», – сказал президент Карис.

«Как самый долго правящий британский монарх, она оставила особое наследие в европейской и мировой истории. Своей полной преданностью стране и народу она была источником вдохновения и моральной опорой для нескольких поколений», – сказал Карис.