Стройплощадки – любимые места воров: в качестве товара сгодится все

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны (PPA) Анники Максимов, за последнее время полиция зафиксировала несколько краж на строительных площадках. «Воруют всё, что лежит без присмотра, особенно ценятся строительные инструменты», – сказала Максимов.

Недавно в Йыхви аналитика камер видеонаблюдения G4S зафиксировала на стройплощадке двух человек, на это отреагировали патрульные экипажи G4S, была проинформирована местная полиция. В кустах рядом со стройплощадкой были найдены две пустые пластиковые канистры, у шоссе Таллинн-Нарва видели быстро уезжавший автомобиль. Патруль вместе с полицией проверил находившиеся на территории транспортные средства – все они были в порядке, крышки топливных баков не были повреждены, луж топлива на земле не было.

«В данном случае быстрое реагирование экипажа предотвратило кражу топлива, но собственникам больших территорий, несомненно, стоит быть очень осторожными», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль и привел в пример еще один случай, произошедший в Йыхви, где патрульный экипаж отреагировал на сигнал взлома, поступивший из складского здания. В сотрудничестве с полицией были задержаны двое мужчин, на территории найдены мешки с медной проволокой, которые воры пытались унести с собой.

«Меры безопасности, помогающие защитить свое имущество, бывают разные: физическая охрана, техническая охрана или видеоохрана – выбор зависит от объекта. В случае больших территорий надежнее всего установить системы видеоохраны, – отметил Тууль. – Хорошим решением станет мобильная видеоохрана, предназначенная для объектов, где нет электричества или нельзя проложить кабели, но при этом надо как можно скорее подключить услугу охраны».

«Всем строительным и промышленным предприятиям обязательно стоит подумать о том, какие опасности их подстерегают и сделали ли они все возможное, чтобы защитить свое имущество», – призвал Тууль.