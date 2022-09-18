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РЕПОРТАЖ ⟩ Жизнь сотрудников полиции после пандемии: «Мы до сих пор чувствуем это психологическое насилие!»

Мейнхард Пулк
, журналист
Жизнь сотрудников полиции после пандемии: «Мы до сих пор чувствуем это психологическое насилие!»
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Марко Кисленко и Эрик Оясалу патрулируют Таллинн в пятницу вечером – именно в это время возрастает число вызовов, связанных с пьянством и драками.
Марко Кисленко и Эрик Оясалу патрулируют Таллинн в пятницу вечером – именно в это время возрастает число вызовов, связанных с пьянством и драками. Фото: Sander Ilvest

Зарплата начинающего полицейского в Эстонии составляет 1575 евро, при этом зимние акции протеста против вакцинации, 9 мая и «танковый кризис» в Нарве добавили сверхурочных часов в размере полной ставки 107 человек. Вооружившись этой информацией, Postimees отправился следить за работой двух патрульных полицейских в Таллинне с вечера пятницы до раннего утра субботы.

Вечер пятницы, около 8 часов вечера. Оперативный дежурный Ляэне-Харьюского отделения полиции представил обзор текущей ситуации, предупредив о двух крупных мероприятиях в Мустамяэ и о том, что к одному из патрульных экипажей приставлен коллега-стажер из Германии. После проверки радара и прочих необходимых процедур патрули один за другим выезжают в город, чтобы заступить на 12-часовую смену. Репортер и фотограф Postimees устраиваются на заднем сиденье патрульного автобуса Марко Кисленко и Эрика Оясалу.

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