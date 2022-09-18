РЕПОРТАЖ ⟩ Жизнь сотрудников полиции после пандемии: «Мы до сих пор чувствуем это психологическое насилие!»

Зарплата начинающего полицейского в Эстонии составляет 1575 евро, при этом зимние акции протеста против вакцинации, 9 мая и «танковый кризис» в Нарве добавили сверхурочных часов в размере полной ставки 107 человек. Вооружившись этой информацией, Postimees отправился следить за работой двух патрульных полицейских в Таллинне с вечера пятницы до раннего утра субботы.
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