РЕПОРТАЖ ⟩ Жизнь сотрудников полиции после пандемии: «Мы до сих пор чувствуем это психологическое насилие!»

Вечер пятницы, около 8 часов вечера. Оперативный дежурный Ляэне-Харьюского отделения полиции представил обзор текущей ситуации, предупредив о двух крупных мероприятиях в Мустамяэ и о том, что к одному из патрульных экипажей приставлен коллега-стажер из Германии. После проверки радара и прочих необходимых процедур патрули один за другим выезжают в город, чтобы заступить на 12-часовую смену. Репортер и фотограф Postimees устраиваются на заднем сиденье патрульного автобуса Марко Кисленко и Эрика Оясалу.