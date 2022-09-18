В окрестностях города Изюм обнаружены братские могилы с сотнями замученных людей, заявил глава МИД Чехии Липавский. Он призвал наказать всех виновных в военных преступлениях, пишет Deutsche Welle.
В ЕС призывают создать трибунал над российскими военными преступниками
Чехия как действующий председатель Совета ЕС призвала создать международный трибунал по военным преступлениям на территории Украины. «Россия оставила после себя братские могилы с сотнями расстрелянных и замученных людей в районе Изюма. В 21-м веке такие нападения на гражданское население немыслимы и отвратительны. Мы не должны игнорировать их. Мы добиваемся наказания всех военных преступников. Я призываю к скорейшему созданию специального международного трибунала для наказания преступления под названием агрессия», – написал глава МИД Чехии Ян Липавский в своем микроблоге в Twitter в субботу, 17 сентября.
Russia left behind mass graves of hundreds of shot and tortured people in the Izyum area. In the 21st century, such attacks against the civilian population are unthinkable and abhorrent. We must not overlook it. We stand for the punishment of all war criminals. #StandwithUkraine— Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 17, 2022
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт также призвала к созданию международного трибунала. «Эти ужасные преступления обязательно должны быть расследованы – лучше всего экспертами ООН. Международные следователи должны как можно скорее получить доступ для сбора улик. Виновные должны быть отданы под суд», – заявила она в интервью изданиям группы Funke.
Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении к народу вечером 17 сентября сообщил, что в Харьковской областипосле отступления российской армии обнаружено более десяти пыточных камер и оборудование для пыток электрошоком. По данным украинского следствия, в районе Изюма найдено около 450 могил с телами людей, замученных перед смертью. У некоторых связаны руки за спиной. Зеленский сравнил Изюм с Бучей и Мариуполем, которые уже стали символами военных преступлений России в Украине.