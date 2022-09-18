В ЕС призывают создать трибунал над российскими военными преступниками

Чехия как действующий председатель Совета ЕС призвала создать международный трибунал по военным преступлениям на территории Украины. «Россия оставила после себя братские могилы с сотнями расстрелянных и замученных людей в районе Изюма. В 21-м веке такие нападения на гражданское население немыслимы и отвратительны. Мы не должны игнорировать их. Мы добиваемся наказания всех военных преступников. Я призываю к скорейшему созданию специального международного трибунала для наказания преступления под названием агрессия», – написал глава МИД Чехии Ян Липавский в своем микроблоге в Twitter в субботу, 17 сентября.

Russia left behind mass graves of hundreds of shot and tortured people in the Izyum area. In the 21st century, such attacks against the civilian population are unthinkable and abhorrent. We must not overlook it. We stand for the punishment of all war criminals. #StandwithUkraine — Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 17, 2022

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт также призвала к созданию международного трибунала. «Эти ужасные преступления обязательно должны быть расследованы – лучше всего экспертами ООН. Международные следователи должны как можно скорее получить доступ для сбора улик. Виновные должны быть отданы под суд», – заявила она в интервью изданиям группы Funke.