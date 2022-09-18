Завершена осенняя вакцинация от бешенства лисиц и енотов

Чтобы предотвратить возобновление распространения бешенства в Эстонии и предотвратить заболевание людей и животных, PTA дважды в год проводит разбрасывание с самолета антирабической вакцины для диких животных в буферной зоне площадью 6100 квадратных километров в приграничных с Россией районах. По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных PTA Олева Калда, вакцинация диких животных очень важна.

«Болезнь широко распространена в соседней с нами России, где расширилась территория распространение инфекции, поэтому риск заражения бешенством для зверей в Эстонии не исчез. Следующая вакцинация диких животных против бешенства состоится весной 2023 года», – пояснил Калда.

Содержащий вакцину корм разбрасывался в Северо-Восточной, в Юго-Восточной Эстонии, и в Ида-Вирумаа. Для вакцинации использовали специальные приманки из твердой массы на основе рыбной муки, в которой спрятана инкапсулированная жидкая антирабическая вакцина. Вакцинацию проводят весной и осенью в течение одной недели.