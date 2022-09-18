Обновлены общие правила страхования транспортного средства

Общие правила страхования транспортного средства являются составляющей общих правил оказания услуги страхования. В этих правилах понятия, условия договора страхования и практика страховщиков разъяснены так, как это принято в сфере страхования в Эстонии.

По словам главы ССМЭ Кайдо Троппа, в общих правилах уточнено выяснение потребностей клиента в случае продажи через интернет, когда процесс консультирования клиента, как правило, стандартизирован. «Маклеры довольно часто наблюдают, как при покупке страховой защиты через интернет клиенты задаются вопросом, какое страховое решение им подходит. Поэтому очень важно четко описать пакеты с разным содержанием и дать к ним пояснения: например, сравнить, чем миникаско отличается от полного каско. Также следует указать дополнительные возможности, предлагаемые в случае страхования каско, например, выбор страховой защиты, обеспечивающей предоставление временного автомобиля, или страховой защиты на случай возникновения технической неисправности», – объяснил Тропп.

По словам представителя рабочей группы, занимающейся оформлением общих правил, страхового общества Swedbank Инекен Нуут, клиенту важно понимать, почему при заключении договора страховое общество просит его предоставить фотографии транспортного средства. «Они необходимы, прежде всего, на случай возникновения ущерба, поскольку обычно страховщик не запрашивает фотографии транспортного средства до заключения договора. Если после наступления несчастного случая благодаря фотографиям выяснится, что автомобиль уже имел соответствующие повреждения при заключении договора, страховщик не возместит ущерб», – сказала Нуут.

Общие правила помогают клиентам и другим людям оценивать деятельность страховщиков. Соблюдение общих правил обеспечивает взаимопонимание, честную и свободную конкуренцию и развитие сферы страхования.