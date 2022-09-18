В то время как большинство аналитиков предсказывают, что цены на природный газ в Европе останутся высокими или сверх высокими, то крупный инвестиционный банк считает, что в зимой цены на газ упадут вдвое.
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Аналитик: цены на газ в Европе зимой могут резко упасть
Аналитик: цены на газ в Европе зимой могут резко упасть
В ближайшие шесть месяцев цена на природный газ в Европе может упасть вдвое по сравнению с нынешней, поскольку потребители потребляют меньше, а страны накопили большие резервы, пишет в недавнем отчете аналитик Goldman Sach Саманта Дарт.
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