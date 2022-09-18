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Аналитик: цены на газ в Европе зимой могут резко упасть

Тынис Оя
, экономический журналист
Аналитик: цены на газ в Европе зимой могут резко упасть
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Инчукалнское газохранилище.
Инчукалнское газохранилище. Фото: Ints Kalnins

В то время как большинство аналитиков предсказывают, что цены на природный газ в Европе останутся высокими или сверх высокими, то крупный инвестиционный банк считает, что в зимой цены на газ упадут вдвое.

В ближайшие шесть месяцев цена на природный газ в Европе может упасть вдвое по сравнению с нынешней, поскольку потребители потребляют меньше, а страны накопили большие резервы, пишет в недавнем отчете аналитик Goldman Sach Саманта Дарт.

Дарт также прогнозирует, что следующим летом цена на газ снова поднимется до текущего уровня, поскольку страны снова начнут заполнять газовые хранилища, пишет инвестиционный журнал Barron's.

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