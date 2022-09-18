Еврокомиссия урежет Венгрии 7,5 миллиарда евро из-за коррупции

Еврокомиссия (ЕК) на фоне сведений о коррупции и других нарушениях правовых норм в Венгрии предложила сократить выплаты этой стране из бюджета ЕС почти на 7,5 миллиард евро. Регулятор пришел к выводу, что европейские деньги недостаточно защищены в Венгрии от нецелевого использования, сообщил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан в воскресенье, 18 сентября, в Брюсселе.

Это первый случай, когда Еврокомиссия предлагает такую меру из-за дефицитов в правовой системе в какой-либо из стран ЕС. В то же время Хан позитивно отозвался об обещаниях Венгрии устранить нарушения. «В Венгрии дело действительно сдвинулось с мертвой точки», – сказал он.

Нарушения в Венгрии

Для урезания бюджетных средств Евросоюза нужно, чтобы этот шаг поддержали не менее 15 стран ЕС с общим населением не менее 65 процентов от общего числа жителей Евросоюза. Европейский регулятор запустил соответствующий механизм еще в апреле. Этот механизм, вступивший в силу в 2021 году, призван не допускать безнаказанного нарушения в ЕС таких норм, как разделение властей.