В результате бомбежки жилого дома в Изюме погибли более полусотни человек

В среду я написал в блоге, что, по словам местных жителей, более сорока человек погибли в результате обстрела российскими военными пятиэтажного жилого дома под Изюмом. В пятницу житель этого же дома Сергей Штанько сообщил Postimees, что после частичной расчистки руин здания были обнаружены тела 53 человек.

Известны имена 46 человек, семь человек похоронены как неизвестные. «Они застряли под тяжелыми блоками, из которых был построен дом. Некоторые люди просто сгорели, потому что была сброшена зажигательная бомба», – сказал Штанько.

«Они застряли под тяжелыми блоками, из которых был построен дом. Некоторые люди просто сгорели, потому что была сброшена зажигательная бомба».

Если не брать в счет взрыв мариупольского драмтеатра, также произошедший в начале марта (точное число жертв неизвестно, но официальные власти города утверждают, что жертв было не менее 300 человек, по данным информационного агентства АР, даже 600 человек), то по количеству пострадавших (имею в виду разовые атаки) у Изюмского жилого дома есть все шансы подняться на самый верх этого печального рейтинга.

Это наряду с ракетным обстрелом железнодорожной станции «Краматорск» в апреле (61 погибший), взрывом лагеря для военнопленных в Еленовке в июле (на данный момент известно о 53 погибших) и ракетным обстрелом резиденции Часова Яра в июле (48 погибших).