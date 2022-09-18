Бомба российского самолета, сброшенная на жилой дом в Изюме, Харьковской области, унесла жизни гораздо большего числа людей, чем известно широкой публике: более 50 человек. Это делает ее одной из самых кровавых трагедий украинской войны.
В результате бомбежки жилого дома в Изюме погибли более полусотни человек
В среду я написал в блоге, что, по словам местных жителей, более сорока человек погибли в результате обстрела российскими военными пятиэтажного жилого дома под Изюмом. В пятницу житель этого же дома Сергей Штанько сообщил Postimees, что после частичной расчистки руин здания были обнаружены тела 53 человек.
Известны имена 46 человек, семь человек похоронены как неизвестные. «Они застряли под тяжелыми блоками, из которых был построен дом. Некоторые люди просто сгорели, потому что была сброшена зажигательная бомба», – сказал Штанько.
«Они застряли под тяжелыми блоками, из которых был построен дом. Некоторые люди просто сгорели, потому что была сброшена зажигательная бомба».
Если не брать в счет взрыв мариупольского драмтеатра, также произошедший в начале марта (точное число жертв неизвестно, но официальные власти города утверждают, что жертв было не менее 300 человек, по данным информационного агентства АР, даже 600 человек), то по количеству пострадавших (имею в виду разовые атаки) у Изюмского жилого дома есть все шансы подняться на самый верх этого печального рейтинга.
Это наряду с ракетным обстрелом железнодорожной станции «Краматорск» в апреле (61 погибший), взрывом лагеря для военнопленных в Еленовке в июле (на данный момент известно о 53 погибших) и ракетным обстрелом резиденции Часова Яра в июле (48 погибших).
Во время штурма Изюмского жилого дома российская армия вторглась в город с трех сторон и держала город под постоянным обстрелом. В то время не было возможности расчистить руины дома или забрать тела. По словам местных жителей, спасатели просто не могли туда добраться.
По словам Штанько, расчищать руины начали только через месяц после бомбежки, когда российская армия уже захватила город и оттеснила украинскую армию от города. «Тела пролежали под развалинами больше месяца», – сказал мужчина. «Сколько их осталось, точно неизвестно».
Штанько жил на первом этаже того же дома. «Я упал в подвал [во время бомбежки]», – сказал он. «Я находился под камнями и мебелью. Как-то откопал себя оттуда и вытащил прикованную к постели мать».
Ожидается, что на этой неделе жертвы этой трагедии будут похоронены на кладбище, созданном российской армией под Изюмом, вместе с другими жертвами войны, которые погибли или были убиты во время оккупации Изюма. Всего здесь 445 гражданских могил. «Здесь большинство [убитых] людей из моего дома», – сказал Штанько.
Уже известно, что там похоронена целая семья из шести человек. В обрушившемся доме погибли все: мать, отец, их сын и дочь, бабушка и дедушка.