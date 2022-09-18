Кыргызстан сообщил о 36 жертвах конфликта с Таджикистаном

«По оперативным данным, переданным из Баткенской области на 10:00, в организации здравоохранения Баткена поступают тела еще 12 погибших. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 36 человек», – говорится в сообщении ведомства. Пострадали 134 человека, из них семеро отправлены на амбулаторное лечение, добавил Минздрав.

Обострение конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана

Ситуация на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном обострилась 14 сентября, когда на трех ее участках в Баткенском районе началась перестрелка между пограничниками. Стороны несколько раз договаривались о прекращении огня, но договоренности каждый раз срывались. Ночь на 18 сентября «прошла спокойно», сообщили власти Кыргызстана.

Власти Кыргызстана обвинили Таджикистан в стягивании к границе тяжелой боевой техники и в использовании «всего имеющегося арсенала» для обстрела территории Кыргызстана в попытке захватить ее. МЧС страны сообщило об эвакуации 136 тысяч человек из зоны столкновений, в Баткенском районе был введен режим ЧС.

Между тем Таджикистан обвинил кыргызстанские силы в обстреле ряда таджикистанских приграничных населенных пунктов из «тяжелого оружия».