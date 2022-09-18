В воскресенье на заседании совета уполномоченных партии EKRE (Консервативная народная партия Эстонии) в Тюри было принято политическое заявление, в котором партия призывает общественность защищать сланцевую промышленность, чтобы избежать экономического краха.
EKRE призывает встать на защиту сланцевой промышленности
«Мы убеждены, что дешевая электроэнергия является неотъемлемым условием современного устройства и уровня жизни. Несмотря на несколько попыток закрыть или приватизировать наше производство электроэнергии, уничтожить производство дешевой электроэнергии в Эстонии не удалось. Мы призываем общественность защитить эстонское производство электроэнергии и сланцевую промышленность и оказать давление на правительство, чтобы оно снизило цену на электроэнергию», – говорится в заявлении.
Согласно заявлению EKRE, они постоянно предупреждали об энергетическом кризисе, а также предлагали решения для предотвращения экономического краха. Однако, по их мнению, правящие партии лгут обществу о реальных причинах энергетического кризиса и вместо решений занимаются надувательством.
«Риторика правительства о том, что причиной повышения цен на электроэнергию является российско-украинская война и связанный с ней дефицит электроэнергии, заведомо вводит людей в заблуждение. В ряде европейских стран, осуществляющих «зеленый поворот», не хватает электричества, но не в Эстонии. Благодаря горючему сланцу Эстония обладает энергетической независимостью. Нарвских электростанций, солнечных и ветряных парков достаточно, чтобы покрыть потребность страны в электроэнергии», – считает совет уполномоченных EKRE.
По мнению партии, необходимо также понимать, что основной причиной безумного роста цен, начавшегося прошлой осенью, за несколько месяцев до начала войны, является «зеленый поворот», то есть идеологический выбор политиков Эстонии и Европейского Союза.
«Общественность также должна понимать, что запланированная правительством универсальная услуга, регулируемая государством, не гарантирует дешевую электроэнергию, а устанавливает в пять раз более высокую цену на электроэнергию по сравнению с прежней, – говорится в сообщении совета. – Меры поддержки, предложенные правительством, не спасут людей от массового обнищания. Схемы дотаций не помогают людям, которые страдают от счетов за электроэнергию, а переводят из карманов тех же людей прибыль продавцам электроэнергии. Дотации – иллюзия, которая на самом деле приведет к дальнейшему обнищанию людей и предприятий. Производители же энергии зарабатывают огромные, неоправданные и постоянно возрастающие прибыли, но уже не только за счет сбережений населения, но и с помощью государственного бюджета, то есть денег налогоплательщиков».
EKRE убеждена, что крах экономики страны и массовое обнищание людей можно предотвратить только немедленным снижением цены на электроэнергию. Партия считает необходимым, чтобы Eesti Energia получила от собственника указание продавать электроэнергию мелким потребителям по себестоимости, из которой вычтена стоимость CO2.
«В целях сдерживания инфляции и смягчения социально-экономического шока необходимо безотлагательно снизить акцизы на электроэнергию, газ, дизельное топливо, бензин и другое топливо, а также НДС, – заявляет совет уполномоченных EKRE. – Считаем необходимым задействовать весь госаппарат, чтобы помочь промышленности и домохозяйствам быстро перестроиться для смены газа на другой источник отопления. Если эти решения, которые мы также предложили на уровне законопроекта, будут реализованы, то можно будет продавать электроэнергию потребителям не через биржу и по цене 30-40 евро за мегаватт-час, или 3-4 цента за киловатт-час».
«Если правительство не снизит цену на электроэнергию, возникнет неизбежный долговой кризис, потому что и люди, и компании не смогут оплачивать множащиеся счета. Мы считаем недопустимым, чтобы эстонские компании и домохозяйства доводились до банкротства только для того, чтобы отдельные производители и посредники могли заработать на бирже», – пишет совет уполномоченных EKRE в своем заявлении.