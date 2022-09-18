EKRE призывает встать на защиту сланцевой промышленности

«Мы убеждены, что дешевая электроэнергия является неотъемлемым условием современного устройства и уровня жизни. Несмотря на несколько попыток закрыть или приватизировать наше производство электроэнергии, уничтожить производство дешевой электроэнергии в Эстонии не удалось. Мы призываем общественность защитить эстонское производство электроэнергии и сланцевую промышленность и оказать давление на правительство, чтобы оно снизило цену на электроэнергию», – говорится в заявлении.

Согласно заявлению EKRE, они постоянно предупреждали об энергетическом кризисе, а также предлагали решения для предотвращения экономического краха. Однако, по их мнению, правящие партии лгут обществу о реальных причинах энергетического кризиса и вместо решений занимаются надувательством.

«Риторика правительства о том, что причиной повышения цен на электроэнергию является российско-украинская война и связанный с ней дефицит электроэнергии, заведомо вводит людей в заблуждение. В ряде европейских стран, осуществляющих «зеленый поворот», не хватает электричества, но не в Эстонии. Благодаря горючему сланцу Эстония обладает энергетической независимостью. Нарвских электростанций, солнечных и ветряных парков достаточно, чтобы покрыть потребность страны в электроэнергии», – считает совет уполномоченных EKRE.

По мнению партии, необходимо также понимать, что основной причиной безумного роста цен, начавшегося прошлой осенью, за несколько месяцев до начала войны, является «зеленый поворот», то есть идеологический выбор политиков Эстонии и Европейского Союза.