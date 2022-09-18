Страшная находка в Сетомаа: умерший хозяин оставил за собой огромную собачью колонию

В сентябре спасатели животных получили сообщение, что во дворе хутора в Сетомаа неподвижно лежит собака. Когда доброволец пошел это проверить, оказалось, что собака мертва, но он увидел, как другие собаки бегали по саду, а из дома доносился лай. Волонтер немедленно сообщил об инциденте в Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA), а также в полицию и попросил провести расследование. «Когда мы приступили к расследованию обстоятельств, выяснилось, что около недели назад животновод умер. Местные власти знали об этом, но с животными ничего не было сделано…» – сообщила MTÜ Loomapäästegrupp в посте в социальной сети, где они также поделились фотографиями ужасающих условий. Помимо собак, в доме осталась еще и одна корова.

16 сентября прошла операция по спасению животных, которая длилась с десяти утра до половины пятого вечера. Всего поймана 21 собака, часть из них в плохом состоянии. К сожалению, также было найдено несколько мертвых собак: две во дворе и одна на кухне. Но самым ужасающим открытием стала закрытая клетка на диване с четырьмя мертвыми щенками. «В подсобке, дверь которой была забита гвоздем, находилась сука с двумя щенками постарше… Если бы мы не получили наводку, они бы тоже умерли…» – рассказал спасатель животных об ужасных условиях в доме.

Кроме того, выяснилось, что некоторые собаки как-то даже подкопались под домом, поэтому на помощь была вызвана команда спасателей.

Спасение собак. Фото: MTÜ Loomapäästegrupp / Facebook

Насколько известно MTÜ Loomapäästegrupp, и самоуправление, и Сельскохозяйственный и продовольственный департамент знали о ситуации на хуторе, но ничего не предприняли для спасения животных. «К сожалению, некомпетентность и лень PTA вкупе с недоделанной работой местных чиновников привели к тому, что животные просто погибли», – считают в MTÜ Loomapäästegrupp.

Спасатели животных поблагодарили работников Спасательного департамента и работников Тартуского приюта для бездомных животных, которые пришли на помощь и помогли ликвидировать колонию.