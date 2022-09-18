Пелоси осудила «незаконные атаки» Азербайджана на Армению

«Мы от имени Конгресса решительно осуждаем эти атаки, которые ставят под угрозу перспективу выполнения мирных соглашений», – подчеркнула она, назвав атаку «посягательством на суверенитет Армении». Боевые действия, по ее словам, «были инициированы Азербайджаном, и это должно быть признано».

Такое возложение вины за конфликт на одну из сторон выходит за рамки публичной позиции Государственного департамента США, который ранее призывал к прекращению огня, но не называл ответственных за обострение, отмечает Reuters.

Боевые столкновения на границе Армении и Азербайджана

Председатель парламента Армении Ален Симонян накануне заявил, что визит Пелоси «сыграет большую роль в деле обеспечения безопасности» Армении. Обострение на границе началось в ночь на 13 сентября. В результате боев погибли более 230 человек.

Ереван обвинил Баку в обстрелах приграничных городов и сел. В Баку заявили, что обстрелы стали ответом на «широкомасштабную провокацию» со стороны Еревана. Начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян 16 сентября заявил, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны и продвинулись в направлении приграничного города Джермук на 7,5 километра.