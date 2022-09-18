Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе своего визита в Армению заявила, что осуждает «незаконные и смертоносные атаки Азербайджана» на приграничную территорию Армении, сообщает Deutsche Welle со ссылкой Reuters.
Пелоси осудила «незаконные атаки» Азербайджана на Армению
«Мы от имени Конгресса решительно осуждаем эти атаки, которые ставят под угрозу перспективу выполнения мирных соглашений», – подчеркнула она, назвав атаку «посягательством на суверенитет Армении». Боевые действия, по ее словам, «были инициированы Азербайджаном, и это должно быть признано».
Такое возложение вины за конфликт на одну из сторон выходит за рамки публичной позиции Государственного департамента США, который ранее призывал к прекращению огня, но не называл ответственных за обострение, отмечает Reuters.
Боевые столкновения на границе Армении и Азербайджана
Председатель парламента Армении Ален Симонян накануне заявил, что визит Пелоси «сыграет большую роль в деле обеспечения безопасности» Армении. Обострение на границе началось в ночь на 13 сентября. В результате боев погибли более 230 человек.
Ереван обвинил Баку в обстрелах приграничных городов и сел. В Баку заявили, что обстрелы стали ответом на «широкомасштабную провокацию» со стороны Еревана. Начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян 16 сентября заявил, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны и продвинулись в направлении приграничного города Джермук на 7,5 километра.
Армения официально обратилась за помощью к России и странам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). ОДКБ в ответ решила направить свою миссию для «оценки сложившейся обстановки». В ночь на 15 сентября стороны достигли договоренности о перемирии, сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.