В соцсетях распространяется фотография, которая якобы сделана в общественном транспорте Риги и сообщает, что «места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса». Предприятие указывает, что произошедшее – провокация. Об этом пишет RUS TVNET.
В соцсетях распространяется новость о «местах для русскоязычных» в рижском транспорте. Это фейк
В соцсетях распространяется новость о «местах для русскоязычных» в рижском транспорте. Это фейк
В субботу, 17 сентября, в соцсетях начала распространяться фотография, которая, как кажется, сделана общественном транспорте рижского предприятия Rīgas satiksme и сообщает, что «места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса».
Предприятие в Twitter указало, что это фейковая новость и провокация, это абсолютно не соответствует правде.
Šī informācija ir izvietota nesankcionēti un ir provokācija.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 17, 2022
Аккаунт в Twitter, который первым опубликовал эту фотографию, по-прежнему не удален, в этом аккаунте можно найти и другие фейковые новости, а также записи, прославляющие режим Кремля.