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В соцсетях распространяется новость о «местах для русскоязычных» в рижском транспорте. Правда ли это?

rus.postimees.ee
В соцсетях распространяется новость о «местах для русскоязычных» в рижском транспорте. Правда ли это?
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Табличка с надписью «места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса» оказалась фейком.
Табличка с надписью «места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса» оказалась фейком. Фото: Фото из соцсетей

В соцсетях распространяется фотография, которая якобы сделана в общественном транспорте Риги и сообщает, что «места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса». Предприятие указывает, что произошедшее – провокация. Об этом пишет RUS TVNET.

В субботу, 17 сентября, в соцсетях начала распространяться фотография, которая, как кажется, сделана общественном транспорте рижского предприятия Rīgas satiksme и сообщает, что «места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса».

Предприятие в Twitter указало, что это фейковая новость и провокация, это абсолютно не соответствует правде.

Аккаунт в Twitter, который первым опубликовал эту фотографию, по-прежнему не удален, в этом аккаунте можно найти и другие фейковые новости, а также записи, прославляющие режим Кремля.

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