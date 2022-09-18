В соцсетях распространяется новость о «местах для русскоязычных» в рижском транспорте. Правда ли это?

В субботу, 17 сентября, в соцсетях начала распространяться фотография, которая, как кажется, сделана общественном транспорте рижского предприятия Rīgas satiksme и сообщает, что «места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса».

Предприятие в Twitter указало, что это фейковая новость и провокация, это абсолютно не соответствует правде.

Šī informācija ir izvietota nesankcionēti un ir provokācija. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 17, 2022