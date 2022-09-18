В воскресенье в Таллинне завершилась конференция Военного комитета НАТО, на которой командующие силами обороны стран-союзников обсудили стратегические разработки альянса, впервые в качестве гостей в конференции приняли участие командующие силами обороны Финляндии и Швеции.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне завершилась конференция Военного комитета НАТО
«Это сложные времена. Времена большой неопределенности, – сказал на пресс-конференции после заседаний в субботу председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. – Но что укрепляет нас как союзников, так это знание того, что у нас есть 3,2 миллиона военнослужащих, которые делают все возможное, чтобы защитить каждый дюйм территории союзников и каждого гражданина, проживающего на земле союзников».
По словам адмирала Бауэра, командующие силами обороны НАТО обсудили темы, связанные с коллективной обороной и укреплением восточного крыла альянса, реализацией концепции 360-градусной безопасности, поддержкой Украины и операций НАТО.
«Сегодняшние обсуждения отразили общее понимание того, что мы движемся в правильном направлении. Однако мы должны помнить, что время и скорость также важны», – заявил на пресс-конференции командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем, по словам которого, было особенно приятно приветствовать принявших участие в конференции командующих силами обороны Финляндии и Швеции, так как объединение этих стран укрепит как обороноспособность региона Балтийского моря, так и альянса в целом. Он добавил, что альянс должен продолжать поддерживать Украину, потому что видно, как он может изменить ход войны и помочь украинцам достичь мира.