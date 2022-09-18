ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне завершилась конференция Военного комитета НАТО

«Это сложные времена. Времена большой неопределенности, – сказал на пресс-конференции после заседаний в субботу председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. – Но что укрепляет нас как союзников, так это знание того, что у нас есть 3,2 миллиона военнослужащих, которые делают все возможное, чтобы защитить каждый дюйм территории союзников и каждого гражданина, проживающего на земле союзников».

«Сегодняшние обсуждения отразили общее понимание того, что мы движемся в правильном направлении. Однако мы должны помнить, что время и скорость также важны», – заявил на пресс-конференции командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем, по словам которого, было особенно приятно приветствовать принявших участие в конференции командующих силами обороны Финляндии и Швеции, так как объединение этих стран укрепит как обороноспособность региона Балтийского моря, так и альянса в целом. Он добавил, что альянс должен продолжать поддерживать Украину, потому что видно, как он может изменить ход войны и помочь украинцам достичь мира.