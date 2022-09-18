Yle: Россия завезла в Украину ракеты из-под Петербурга

Из спутниковых снимков, находящихся в распоряжении Yle, видно, что Россия включила в свою агрессивную войну зенитные ракеты из Санкт-Петербурга, даже несмотря на то, что город-миллионник – одно из важнейших направлений для ПВО РФ.

Например, спутниковые снимки показывают, что летом с базы, расположенной в районе Зеленогорска на Карельском хребте к северо-западу от Санкт-Петербурга, пропало множество пусковых установок и ракет.

В прошлом о перемещении оборудования из района Санкт-Петербурга публично не сообщалось ни в России, ни в западных странах.

Санкт-Петербург окружен 14 зенитно-ракетными базами, которые должны защищать второй по значимости город России. Сейчас несколько из них пустуют.

«Судя по фотографиям, четыре базы ПВО были опустошены от техники», – говорит военный эксперт Марко Эклунд.

Помимо полностью опустевших баз, летом были вывезены зенитно-ракетные комплексы и с других баз под Санкт-Петербургом, вероятно, на Украину.

Однако по словам Эклунда, вывоз оборудования не сильно ослабил противовоздушную оборону Санкт-Петербурга, потому что это старое оружие, которого в России не обязательно будет не хватать.

Однако в Украине старые технологии все еще нужны, потому что в России нет современного высокоточного оружия.

Большинство систем ПВО в районе Санкт-Петербурга – это новые С-400, подавляющее большинство которых до сих находятся на месте.

«Существует высокая вероятность того, что вывезенная техника это в первую очередь старые системы С-300», – говорит Эклунд.

Главное отличие между ними в том, что дальность ракет С-400 в два раза больше, чем у старых.

Поскольку зенитно-ракетные комплексы С-300 в любом случае будут выведены из эксплуатации, Россия может использовать их против Украины сколько угодно.

По данным украинских вооруженных сил, на сегодня Россия выпустила по территории Украины более 500 таких ракет.

По оценкам Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины, в России осталось около 7000 таких старых ракет, которых при нынешних темпах хватило бы еще на три года.