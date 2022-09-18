ИНТЕРВЬЮ ⟩ Рихо Террас: к концу года Украина добьется успехов везде, кроме Крыма

Депутат Европарламента и бывший глава сил обороны Рихо Террас («Отечество») в интервью Postimees высказал мнение, что у россиян могут быть сильные линии обороны, но без боевой воли и логистического обеспечения от них мало толку. Таким образом, инициатива в войне на стороне Украины.
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Помимо прочего, Террас считает, что если финнам напомнить об их поведении во времена COVID-19, все они будут стыдливо смотреть в пол. Он также высказал свое мнение по поводу скандала вокруг Микка Маррана и Департамента внешней разведки.