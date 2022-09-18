ФОТО ⟩ Украинские военные тренируются в Эстонии

«Эстония помогает в обучении Вооруженных Сил Украины. Спасибо за поддержку!» – написал Генеральный штаб ВСУ на своей страничке в социальной сети.

Ранее Министерство обороны Эстонии подтверждало обучение Украинских военных в Эстонии. Как передала BNS пресс-служба Министерства обороны, Эстония уже на протяжении определенного времени оказывала и продолжит оказывать украинским военным помощь в обучении личного состава. «Мы готовы продолжить эту помощь и в рамках новой миссии. Важно, чтобы эта помощь дополнила военную помощь Украине и велась бы одновременно с другими мерами поддержки по обучению», – подчеркнул министр обороны Ханно Певкур.