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Члены Совета по правам человека при президенте РФ попросили разъяснить, на каком основании заключенных отправляют на войну

Meduza.io
Члены Совета по правам человека при президенте РФ попросили разъяснить, на каком основании заключенных отправляют на войну
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Человек, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, уже два месяца ездит по российским колониям.
Человек, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, уже два месяца ездит по российским колониям. Фото: BBC News

Шестеро членов Совета по правам человека при президенте РФ попросили генпрокурора РФ Игоря Краснова разъяснить, на каком основании заключенные с неотбытыми сроками направляются в Украину для участия в войне, пишет Meduza

В запросе сказано, что информация об отправке заключенных на войну распространялась, в том числе телеканалом «Россия-1». Среди покинувших колонии заключенных есть, в том числе люди, осужденные за тяжкие преступления.

Правозащитники отмечают, что заключенный, не отбывший срок, может быть освобожден на основании указа президента о помиловании, амнистии по постановлению Госдумы и решения суда об условно-досрочном освобождении.

«В связи с вышеизложенным просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?»

Запрос подписали Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе. Текст опубликован на сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга.

Что российских заключенных вербуют для участия в войне в Украине, известно из многочисленных сообщений СМИ. Есть неподтвержденная информация и о принудительной отправке осужденных на войну. Заключенным обещают помилование и денежные выплаты.

Вербовкой заключенных занимается, в том числе лично бизнесмен Евгений Пригожин, с которым связывают ЧВК Вагнера (в сентябре было распространено соответствующее видео). Сам Пригожин, прямо не подтверждая это, обратился к недовольным со словами, что в войне будут участвовать «либо ЧВК и зэки, либо ваши дети».

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