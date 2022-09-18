Шестеро членов Совета по правам человека при президенте РФ попросили генпрокурора РФ Игоря Краснова разъяснить, на каком основании заключенные с неотбытыми сроками направляются в Украину для участия в войне, пишет Meduza
Члены Совета по правам человека при президенте РФ попросили разъяснить, на каком основании заключенных отправляют на войну
В запросе сказано, что информация об отправке заключенных на войну распространялась, в том числе телеканалом «Россия-1». Среди покинувших колонии заключенных есть, в том числе люди, осужденные за тяжкие преступления.
Правозащитники отмечают, что заключенный, не отбывший срок, может быть освобожден на основании указа президента о помиловании, амнистии по постановлению Госдумы и решения суда об условно-досрочном освобождении.
«В связи с вышеизложенным просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?»
Запрос подписали Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе. Текст опубликован на сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга.
Что российских заключенных вербуют для участия в войне в Украине, известно из многочисленных сообщений СМИ. Есть неподтвержденная информация и о принудительной отправке осужденных на войну. Заключенным обещают помилование и денежные выплаты.
Вербовкой заключенных занимается, в том числе лично бизнесмен Евгений Пригожин, с которым связывают ЧВК Вагнера (в сентябре было распространено соответствующее видео). Сам Пригожин, прямо не подтверждая это, обратился к недовольным со словами, что в войне будут участвовать «либо ЧВК и зэки, либо ваши дети».